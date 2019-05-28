Çocukların işlediği cinsel suçlar 3,5 katına çıktı

2018 yılında çocuklara tarafından işlenen cinsel suç sayısı yüzde 233 artışla 5.331 olarak kayıtlara geçti.

CHP Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi TÜİK verilerine dayanarak, çocukların cinsel istismarı konulu bir rapor yayımladı.

Yayımlanan raporda, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının arttığı bilgisini aktarılırken, aynı zamanda çocuklardaki suç işleme oranlarına da yer verildi.

Bu verilere göre geçtiğimiz 8 yılda çocuğa yönelik cinsel saldırı suçu nedeniyle sanıklar hakkında haftada 237 mahkûmiyet kararı verildi.

Çocuklar arasında 2017 yılında çocuklar tarafından işlenen cinsel suç sayısı 1.603 iken bu rakam 2018 yılında yüzde 233 artışla 5.331 olarak kayıtlara geçti.

2011-2018 yılları arasında çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle hâkim karşısına çıkan sanıklar hakkında 98.697 mahkûmiyet kararı verildi.