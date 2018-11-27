Çocukların beyni böyle yıkanıyor: Ahirete inanmayandan her kötülük beklenirmiş...

Yalnızca din dersleri için yardımcı kitap yayımlayan DDY Yayınları'nın kitaplarındaki ifadeler velilerin ve eğitimcilerin tepkisine yol açtı. Doğa Kolejinde de öğrencilere dayatılan kitapta 'İslamı kabul etmeyen cehenneme gider', 'Ahiret inancı olmayandan her kötülük beklenir', 'En üstün peygamber Muhammet'tir' şeklinde ifadeler yer alıyor.

İlkokul, ortaokul, lise ve imam hatip okullarına yönelik yalnızca din dersleri yardımcı kitap hazırlayan DDY Yayınları'nın kitaplarındaki ifadeler velilerin ve eğitimcilerin tepkisine yol açtı. Kitapta yer alan "İslamı kabul etmeyen cehenneme gider", "Ahiret inancı olmayandan her kötülük beklenir", "En üstün peygamber Muhammet'tir" şeklindeki ifadelerin hem laik ve bilimsel eğitim sistemine hem pedagojinin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten veliler, dayatılan eğitimin din kültürü ya da dinler tarihi değil, islam dininin sünni yorumunun propagandası olduğunu söylediler.

İŞTE ÇOCUKLARA DAYATILAN YARDIMCI DERS KİTABI

Çok dinli ve çok kültürlü bir aile yapısına sahip olan bir veli, Doğa Koleji'nde okuyan çocuğunun elinde gördüğü yardımcı din dersi kitabını inceleyince şaşkınlığını gizleyemedi. Çocuğunun 4. ve 5. sınıfta din dersinden muaf tutulduğunu ancak Doğa Koleji yönetiminin muafiyet kararını tanımayarak çocuğuna din dersini dayattığını ifade eden veli, "Dava açtık, reddedildi, İstinaf yoluna başvurduk, istinaf da bu talebimizi 'hristiyan ya da musevi olduğunuzu ispatlayamazsanız bu desi almak zorundasınız' diyerek reddetti. Geçen hafta Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk" dedi.

Doğa Koleji'nde çocuklara dayatılan zorunlu din dersi kapsamında yardımcı bir ders kitabı verildiğini belirten veli, kitaptan bazı örnekleri paylaştı.

'İSLAMI KABUL ETMEYEN CEHENNEME GİDER'

"Ahiret hayatının aşamaları" bölümünde öğrencilere yöneltilen bir sorunun seçenekleri arasında yer alan ve doğru seçenek olarak gösterilen cümlede "İslamı kabul etmeyen cehenneme gidecektir" ifadesi yer aldı.

'AHİRET İNANCI OLMAYANDAN HER KÖTÜLÜĞÜ BEKLEMEK MÜMKÜN'

Aynı kitabın başka bir sayfasında "Spot bilgiler" bölümünde de, "Ahiret inancı olmayan insanlardan her kötülüğü beklemek mümkündür" cümlesi dikkat çekti.

'PEYGAMBERİMİZ DİĞER PEYGAMBERLERDEN ÜSTÜN'

Aynı kitabın bir başka sorusunun seçenekleri arasında yer alan ifadeler de, öğretilen dersin bir "din kültürü" dersi değil, islam propagandası olduğunu kanıtlar nitelikte.

“Peygamberimiz bir defasında arkadaşlarına şöyle bir uyarıda bulundu 'Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'yı aşırı yücelttiler. Siz beni yüceltmeyin. Ben de bir kulum. O yüzden benim için Allah'ın kulu ve elçidir deyin.' Peygamberimiz bu sözleriyle bizlerden aşağıdakilerden hangisini istemiştir?” şeklindeki sorunun seçenekleri arasında "Peygamberimizin diğer peygamberlerden daha üstün olduğunu bilmeliyiz" ve "Hristiyanların yaptıklarının yanlış olduğunu kendilerine söylemeliyiz" cümleleri yer aldı.

TASAVVUFİ EKOLLER DE ZORLA ÖĞRETİLİYOR

Kitabın başka bir sayfasında "Önemli Tasavvufi Ekoller" soruldu.

"Diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz" denerek şu şıklara yer verildi: A. Eşarilik, B.Yesevilik, C.Kadirilik, D.Nakşibendilik.

Çeşitli tarikatların benimsediği tasavvufi ekoller de böylece çocuklara istemsizce öğretilmeye çalışıldı.

VELİLER ENDİŞELİ

İslamı kabul etmeyenlerin cehenneme gideceği, başka dinden olanların yanlış yolda olduğu, en üstün peygamberin Muhammet olduğu şeklindeki görüşlerin dayatıldığı yardımcı ders kitabından duydukları endişeleri dile getiren veli, "Endişeliyiz, kaygılıyız çünkü ailemizin içerisinde, sosyal çevremizde aynı dini benimsemeyen kişiler var. Çocuğumuz ister istemez bu kişilere düşmanlık beslemeye başlıyor. Dayatılan eğitim açıkça İslam dininin sünni yorumu. Bu bir din kültürü ya da dinler tarihi dersi değil, din propagandası. Bu durum hem laik ve bilimsel düşünceye, hem pedagojiye, hem de vicdan özgürlüğüne aykırı" dedi.

