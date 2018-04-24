Çocukları sahneden indirenlere soruşturma açıldı

Mersin’de Kazanlı İlkokulu’nda 23 Nisan kutlamaları sırasında kız çocuklarının dans gösterisinin kıyafetleri nedeniyle yarıda bırakılması hakkında soruşturma başlatıldı.
Salı, 24 Nisan 2018 20:47

23 Nisan kutlaması için gösteri hazırlayan çocuklar, kıyafetleri 'uygunsuz' bulunarak sahneden indirilmişti. Skandalın geniş yankı bulmasının ardından Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile okul müdürü Zülfikar Tekin hakkında soruşturma yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, kız öğrencilerinin gösteri sırasında giyindiği kıyafetlerin ‘eğitim ortamına uygun olmadığını’ söylemiş ve bazı muhtarların da o kıyafetlere tepki gösterdiğini ileri sürmüştü. Orada bulunan muhtarların biri ise Şimşek'i yalanlamıştı.
Pazartesi, 23 Nisan 2018 22:53
Gericiler çocukları sahneden indirirken, TKP'nin Mersin'deki 23 Nisan etkinliği böyleydi
TKP Mersin İl Örgütü'nün düzenlediği 23 Nisan etkinliğinde çocuklar neşeli bir gün geçirdi.

Gericiler 23 Nisan'ı da çocukları mutsuz etmek için kullanadursun, TKP Mersin İl Örgütü'nün düzenlediği 23 Nisan etkinliğinde çocuklar neşeli bir gün geçirdi.

Etkinlikten görüntüler şöyle:

 