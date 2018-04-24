Çocukları sahneden indirenlere soruşturma açıldı

Mersin’de Kazanlı İlkokulu’nda 23 Nisan kutlamaları sırasında kız çocuklarının dans gösterisinin kıyafetleri nedeniyle yarıda bırakılması hakkında soruşturma başlatıldı.

23 Nisan kutlaması için gösteri hazırlayan çocuklar, kıyafetleri 'uygunsuz' bulunarak sahneden indirilmişti. Skandalın geniş yankı bulmasının ardından Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile okul müdürü Zülfikar Tekin hakkında soruşturma yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, kız öğrencilerinin gösteri sırasında giyindiği kıyafetlerin ‘eğitim ortamına uygun olmadığını’ söylemiş ve bazı muhtarların da o kıyafetlere tepki gösterdiğini ileri sürmüştü. Orada bulunan muhtarların biri ise Şimşek'i yalanlamıştı.