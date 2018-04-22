Çocuk yoksulluğu artıyor: Üç çocuktan biri şiddetli maddi yoksunluk içinde

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi araştırması, Türkiye'de üç çocuktan birinin şiddetli maddi yoksunluk içinde olduğunu ortaya koydu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de şiddetli maddi yoksunluk yaşayan çocukların oranının giderek arttığını ortaya koydu.

BETAM araştırmasına göre Türkiye Avrupa'da çocuk yoksunluğunun en fazla olduğu ülke oldu.

BETAM'dan Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan, “Şiddetli maddi yoksunluk içinde yaşayan çocukların oranı artıyor” başlıklı araştırma notu, Avrupa Birliği'nin yoksunluk tanımına göre Türkiye'de üç çocuktan birinin "şiddetli maddi yoksunluk" yaşadığını gösterdi.

Rapora göre “Batı Anadolu, İstanbul, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki çocukların yoksunluk oranlarında büyük artışlar göze çarpıyor".

ISINAMAMA, BESLENME İHTİYAÇLARINI GİDEREMEME...

Rapora göre yoksunluk oranlarında artış "büyük oranda ısınamama, kısmen de beslenme ihtiyaçlarını giderememe ve beklenmeyen harcamaları karşılayamamaktan" kaynaklanıyor.

Bölgelere göre de inceleme yapılan rapora göre "Güneydoğu Anadolu’da çocukların yüzde 47’si, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 37,3’ü, Akdeniz’de ise yüzde 36’sının yaşadıkları haneler yeterince ısınmıyor".

BETAM raporunda "Isınma ihtiyacını karşılayamayan hanelerin oranındaki artışa paralel olarak, Türkiye’de şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşayan çocukların oranı arttı ve Türkiye tüm Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kaldı" deniliyor.

Raporda, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi kriterlerinin kullanıldığı belirtiliyor.

ÇOCUK İŞÇİ SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın geçtiğimiz yıl yayımladığı raporda çocuk işçi sayısının 2 milyona yaklaştığı söyleniyordu.

Raporda çocukların çok büyük kısmının kayıt dışı çalıştırıldığı ve "ucuz iş gücü" olarak görülerek patronlar tarafından sömürüldüğü göze çarpıyordu.

Rapora göre çocuklar "çıraklık" adı altında çalışmaya zorlanıyor.