Çocuk Bilim Kampı 29 Ağustos-2 Eylül arasında Karaburun'da

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin Çocuk Atölyeleri çalışması, bu yıl 9- 12 yaş grubundaki çocuklar için 29 Ağustos–2 Eylül tarihleri arasında İzmir Karaburun’da “Çocuk Bilim Kampı” düzenliyor.

Titizlikle hazırlanan kamp boyunca çocuklara Gökyüzü ve Yıldızlar Atölyesi, Evrim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Arkeoloji Atölyesi, Fizik ve Kimya Atölyesi ana başlıklarında toplam 12 etkinlik sunulacak. Çocuklar aynı zamanda Türkiye’nin en güzel koyları arasında sayılan Karaburun Dolungaz’da denizin ve doğanın da tadına varma ve eğlenme fırsatı elde edecek.

İzmir NHKM'den yapılan açıklama şöyle denildi:

Kamp boyunca, hep birlikte anlamak ve öğrenmek için, bakacak, görecek, deneyecek ve uygulayacağız. Her şeyin içinde olup bittiği doğanın parçası olarak, onun sır gibi görünen gerçeklerini kavrayacağız. Evrenin hikâyelerine kulak verecek, onları notalara dökerek dile getireceğiz. Dikip gözümüzü en uzaktaki gezegene, daha ötesindekileri de hayal ederek, onu elle tutulur hale getireceğiz. Geçmişin derinliklerine gidecek, köklerimizin peşine düşeceğiz.

Sözün kısası, Karaburun’un gökyüzü sofrasına kurulup, yıldızları yakın edeceğiz kendimize. Doldurup yıldızları eteklerimize, parlak ekinler saçacağız toprağa. Göğsümüzü gere gere selam vereceğiz yıldızlara. Sadece kendimize alarak değil, paylaşarak, yakın edeceğiz binlerce ışık yılı uzakları… Tüm bunları yaparken, öğrenmenin içindeki eğlenceyi de unutmayacağız.

Öğrenmek, keşfetmek ve keşfetmenin hazzını hissetmek için…

Haydi koyun sırt çantanıza merak ve heyecanınızı. “Bilim Kampı”na gidiyoruz!