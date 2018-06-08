Çocuğunun fotoğrafı AKP propagandasında kullanılan anneden tepki

Çanakkale'de 1985'te açılan, geçen yıl yenilenerek 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında tekrar eğitim hayatına başlayan Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu için yıl sonunda 'açılış' töreni yapıldı. Seçim kampanyasına denk getirilen 'açılış' adeta AKP'nin gövde gösterisine dönüştü. Partinin kadın kolu başkanı Gülsüm Üstün, ebeveynlerden izin almadan çektiği çocukların fotoğraflarını sosyal medyada propaganda için kullanınca, aileler tepki gösterdi.

Çanakkale'de 1985'te açılan, geçen yıl yenilenerek 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında tekrar eğitim hayatına başlayan Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu için yıl sonunda "açılış" töreni yapıldı. Seçim kampanyasına denk getirilen "açılış" adeta AKP'nin gövde gösterisine dönüştü. Partinin kadın kolu başkanı Gülsüm Üstün, ebeveynlerden izin almadan çektiği çocukların fotoğraflarını sosyal medyada propaganda için kullanınca, aileler duruma tepki gösterdi.

Çanakkale'de 1985 yılında hizmete giren Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu'nun binası yıllar içinde eskiyince, geçen yıl yenileme çalışmaları yapıldı ve okul 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında yeniden hizmete alındı. Eğitim öğretim yılı sonunda yenilenen okul için "açılış" töreni düzenlendi. Seçim kampanyası dönemine denk gelen "açılış" törenine AKP'nin gövde gösterisi damga vurdu. AKP Çanakkale kadın kolları bakanı Gülsüm Üstün ve milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu, törenin her safhasında ön planda yer alarak propaganda yaptı. Yıllar önce hayırsever bir yurttaşın bağışladığı arsa üzerine kamu olanaklarıyla inşa edilen okulun yenilenmesinin ardından açılış kurdelasını AKP kadın kolları başkanının kesmesi tepkilere yol açtı.

FOTOĞRAF İSTİSMARI

Tören sırasında orada bulunan çocukların, ebeveynlerinin izni olmadan çekilen fotoğrafları, AKP kadın kolları başkanı Gülsüm Üstün tarafından sosyal medyada propaganda amacıyla kullanıldı.

23 aylık bebeğinin fotoğrafını, AKP'li Gülsüm Üstün'ün sosyal medya hesaplarında gören anne Esra Irmak, duruma tepki gösterdi. Törene anneannesi tarafından, çocukları görmesi için götürülen bebeğin fotoğrafının AKP propagandasında kullanılmasını eleştiren anne Esra Irmak, şunları söyledi:

"Küçük kızım hiçbir ebeveynin rızası olmadan fotoğraflanmış. Bu da yetmezmiş gibi Gülsüm Üstün adlı şahsın siyasi emellerle kullandığı sosyal medya hesaplarında 'Çünkü çocuklar hep gülmeli' ve #birgönülalma etiketleriyle paylaşılmış. 5 Haziran günü akşama doğru arkadaşımızdan gelen bir mesaj üzerine durumun farkına vardık, beynimizden vurulmuşa döndük. Bizim küçük kızımız bir siyasi partinin propaganda aleti olarak kullanılıyordu. Bu bir siber suçtur, istismardır, illegaldir. Avukatlarla görüştük ancak bu ülkede artık adaletin var olmadığını bilen hukuk insanları bile yasal olarak ilerleyemeyeceğimizi ve hatta bizleri suçlu çıkartarak daha çok yaralayacaklarını söylediler.Bunun üzerine adı geçen şahsa, paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak ulaşmaya çalıştım."

ANNE 'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM' DEYİNCE FOTOĞRAF KALDIRILDI

AKP'li Gülsüm Üstün'e, paylaştığı fotoğrafın altına yorum yazarak ulaşmaya çalışan anne Esra Irmak şunları yazdı:

"Bu izinsiz fotoğrafını paylaştığınız çocuk benim kızım. Siz ne hakla ebeveynlerinin rızası, haberi olmadan bir çocuğun fotoğrafını çekip de sosyal medyada yayınlayabilirsiniz? Kendinizde bu cüreti nasıl bulabiliyorsunuz? Çocukları güldürmeyi istiyorsanız önce iktidarınız döneminde yaşanan çocuk istismarlarına dur deseydiniz. Partinizin Ensar Vakfı olaylarının üzerini nasıl kapattığını unutmadık. 12 yaş üstünü çocuk saymayan kanunlarınızı da... Son on yılda yüzde 700 artarak, 300 bini bini aşan istismar vakaları partinizin iktidarı döneminde yaşandı. Şimdi seçim çalışması yaparken mi aklınıza geldi çocukları güldürmek. İzinsiz paylaştığınız bu fotoğrafı derhal kaldırın yoksa yasal yollara başvuracağım.”

Bu yorumun ardından Gülsüm Üstün, Esra Irmak'ın bebeğinin fotoğrafını sosyal medya hesabından sildi.

'BİR OYUNCAK VEREREK ÇOCUKLARIMIZI GÜLÜŞLERİNİ ÇALIP PROPAGANDA YAPIYORLAR'

Yaşadıklarını soL Haber'e anlatan Esra Irmak şunları söyledi:

"Saatler sonre sessiz sedasız kızımın fotoğrafı kaldırıldı. Bir özür bile dilenmedi, üzerinden koca bir gün geçmesine rağmen. Anne ve baba olarak içimiz hâlâ rahat değil. Çünkü biz tek bir kişide gördük çocuğumuzun fotoğrafını. Eğer arkadaşım uyarmasaydı ondan bile haberdar olmayacaktık. Şu an başka bir hesapta aynı ya da kızıma ait başka bir fotoğrafın olup olmadığına emin olamıyorum. Ayrıca yaşadığımız olay üzerine #birgönülalma etiketini sosyal medyada incelediğimde 5 yaş altı olduğunu tahmin ettiğim başka çocukların da fotoğrafları olduğunu fark ettim. O çocukların ebeveynlerinin bilgisi dahilinde midir bilemiyorum ama oyuncak vererek çocukların gülüşlerini çalıp propaganda aracı olarak kullanmak ahlaki değildir, yasal değildir, bunu biliyorum. AKP’nin hukuksuzluklarını on altı yıldır kanıksadık artık ama çocuklarımıza dokunmasınlar. Artık yeter. Hiçbir çocuk onların tekelinde değil, propaganda aracı da değil."