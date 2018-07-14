Çocuğun üzerine su döken McDonalds personeline verilen ceza belli oldu

Mc Donalds zincirinin Nişantaşı'nda bulunan şubesinde, 'müşterileri rahatsız ettiği' gerekçesiyle 7 yaşındaki çocuğun üzerine sıcak su döken restoran çalışanına 3 bin TL adli para cezası verildi.

Mc Donalds zincirinin Nişantaşı'nda bulunan şubesinde, "müşterileri rahatsız ettiği" gerekçesiyle 7 yaşındaki P.K.'nin üzerine sıcak su döken restoran çalışanı Mutlu H.'nin yargılandığı davada karar açıklandı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme, sıcak suyu "silah" sayarak 1.5 yıla kadar hapis istenen sanık Mutlu H.'yi, "kasten yaralama" suçundan 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, verilen ceza ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl 9 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, Mc Donalds çalışanı bir personel, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle restoranın üst katında bulunan çocuğun üzerine bir bardak sıcak su savurmuştu. Kaynar suyun boynuna isabet etmesiyle boynunda yanıklar oluşan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca şüpheli Mutlu H. hakkında, "Silahla kasten yarama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.