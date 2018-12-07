Çocuğu cinsel istismara uğrayan anneye baskı: Bir şey olmaz, unutur gider...

Erzurum’da açılan cinsel istismar davasında konuşan mağdur çocuğun annesi şunları söyledi: 'Sanığın annesi Ş.G. evime gelip ‘Senin çocuğun erkek. Kızlığı bozulmadı ki. Bir şey olmaz, unutur gider’diye şikayetçi olmamamızı istedi.'

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki aile arasındaki kavgayı soruşturan jandarma, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Y.G. adlı erkek çocuğun, akrabası ve komşusu olan 27 yaşındaki Y.G.’nin cinsel istismarına uğradığını, kavganın da bu nedenle çıktığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aşkale Savcılığı, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

Savcının talebi üzerine çocuğun ortaokuldaki rehber öğretmeni devreye girdi.

Çocuk, öğretmenine, ilkokul yıllarından beri komşuları olan Y.G.’nin istismarına uğradığını anlattı. Çocuk daha sonra Çocuk İzleme Merkezi’nde verdiği ifadede şunları anlattı: “İlk kez 9-10 yaşlarında bana istismarda bulundu. Beni götürdüğü çatı katında bu eylemi yaptı. Sonraki yıllarda da benzer şekilde istismar eylemleri oldu. 7’nci sınıftayken aynı teklifi yapınca durumu aileme anlattım. Bundan dolayı iki aile arasında kavga çıktı.”

Tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen Y.G. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dünkü duruşmasında, sanık Y.G. suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada sanıktan şikâyetçi olan Y.G.’nin annesi A.G. de dinlendi. Anne ifadesinde, ailenin sürekli evlerine gelerek, kendilerine şikâyetten vazgeçmeleri konusunda baskı yaptığını anlatırken şunları söyledi: “Sanığın annesi Ş.G. evime gelerek,‘Senin çocuğun erkek. Kızlığı bozulmadı ki. Bir şey olmaz, unutur gider’ diyor. Bizi her gördükleri yerde ‘Çocuğumun adını kimseye söylemeyeceksin. Mahkemeye gidip yalan söyledik diyeceksiniz’ diyorlar. Şikâyetçiyim.”

Duruşma ertelendi.