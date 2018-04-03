Çocuğa cinsel istismar şüphelilerine toplam 136 yıl hapis cezası

Bingöl’de 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan 5 şüpheliye 14 yıl ile 38 yıl arasında değişen toplam 136 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 yaşındaki G.T.'nin tehdit ve şantajla cinsel istismara uğramasıyla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu 5 sanık ve taraf avukatları katıldı. Karar aşamasına gelen davayla ilgili savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların tehdit ve şantajla cinsel istismar suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanıklardan S.V.’ye 27 yıl, Y.K.’ye 14 yıl, M.K.’ye 23 yıl 4 ay, F.K.’ye 38 yıl ve Ö.F.V.'ye 34 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 136 yıl 4 ay hapis cezası verdi.