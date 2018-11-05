Cinsiyetçi küfürden şikayet eden öğrenciye Rektör'den yanıt: Biber mi sürelim?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öğrencinin, 'Kampüste ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyenlerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız, ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar' serzenişini, 'Ne yapalım ağızlarına biber mi sürelim' diye yanıtladı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Burada bazı izleyicilerin cinsiyetçi küfürler ettiğini öne süren Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’a anlatarak, “Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar?” diye yazdı.

Rektör Ünal ilginç bir yanıt vererek, “Ne yapalım Nuran, ağızlarına biber mi sürelim” dedi.

Öte yandan başka bir öğrenci de paylaşımın altına, "Bu tarz şeyleri buraya yazdığınızda bütün maç organizasyonları kaldırılır. Bunun bir çözümü yok ki. Küfür her yerde var. Rektör elinde biberle sokakta küfredenleri mi kovalasın" yazdı.