Cinsel tacizde 'not tehtidi'

İzmir Karabağlar'da bakım evinde staj yapan beş kızın cinsel tacizle suçladığı hasta bakıcının "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" dediği belirtildi. Tutuklu sanık ilk duruşmada suçlamaları reddetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, meslek lisesi öğrencisi beş kıza, staj yaptıkları bakım evinde sarkıntılıkta bulunduğu iddiasıyla tutuklanan hasta bakıcı Güngör Günbaş (52) hakim karşısına çıktı. Öğrencileri, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diyerek korkuttuğu öne sürülen Günbaş, suçlamaları kabul etmedi.

DHA'nın haberine göre, Buca'daki bir meslek lisesinde öğrenim gören, hepsi de 17 yaşında olan kız öğrenciler, Karabağlar ilçesinde bulanan bakım evinde staj yapmaya başladı. Hasta bakıcı Güngör Günbaş'ın yalnız kaldıkları her fırsatta öğrencilere fiziki tacizde bulunduğu ve tüm bunları yaparken, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diye korkuttuğu öne sürüldü. Öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Günbaş, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Günbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Güngör Günbaş, mağdurlardan İ.K., M.H., B.Ö. ve S.S., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya katılan mağdurlar daha önceki savunmalarını uzman pedagog eşliğinde anlattı.

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen ve kendisine iftira atıldığını öne süren Günbaş, "Ben anlatılanları yapmadım. Mağdurlardan B.Ö. ve İ.K. bir hastayı dövmeye kalktılar. Ben de buna engel oldum. Mağdurlardan M.H., neden benden beline ilaç sürmemi istedi? Bir öpücük atma eylemi sebebiyle ortalığı ayağa kaldıran kişiler neden bu kadar eylemde bulanmama izin vermişlerdir. Mağdurlardan B.A., üst katta görevlidir. Yanına doğru dürüst gitmedim. Staj dönemi bitiminde çocuklara not düzenlenip, okula bildirimde bulunulur. Bizim düzenlediğimiz ve gönderdiğimiz notlar, karneleri için büyük önem taşır. Bir önceki stajda öğrencilerin düşük not nedeniyle mağdur olduklarını öğrendik. Biz de bu yıl notları düzelttik. Bunları öğrenciler de biliyor. Zaten endişe duydukları için bana sormuşlardı, 'Notlarımız nasıl olacak' diye. Bundan dolayı notları düşük vereceğimi düşünmüş olabilirler. Benim ayrıca sosyal medya hesabım yoktur. Bir tane vardır, onu da mağdurlardan biri telefonuma indirmiştir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

KAMERA KAYITLARI İSTENDİ

Mağdur öğrencilerin avukatı, öğrencilerin staj yaptığı kurumdan koridor ve odalardaki kameraların kayıtlarının istenmesini talep etti, bir sonraki celsede sanığın sosyal medya üzerinden öğrencilere attığı mesajları mahkemeye sunacaklarını söyledi. Sanık avukatıysa müvekkilinin bakmakla yükümlü bir ailesinin olması göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmesi yönünde talepte bulundu. Duruşma savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmesini, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederken, öğrencilerin staj yaptığı kuruma kamera kayıtlarının istenmesi amacıyla müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.