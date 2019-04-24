Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğu kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece’de beş yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Ailesinin kanlar içinde kapının önünde bulduğu ve hemen hastaneye götürdüğü çocuğun ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Salı akşamı Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan kalabalık, suçlu ya da suçluların bir an önce yakalanmasını talep etti.

Mahalleli sık sık “Çocuğa uzanan eller kırılsın”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı. Polis karakolunun önündeki bekleyişlerini gece boyu sürdürdü.

Saldırgan hala yakalanmadı.

'ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA'

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun amcası Vasfi E. "Olay dün olmuş, benim bugün haberim oldu. Olay burada gerçekleşti. Çocuk şu an yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, yanında bekliyor" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz" denildi.