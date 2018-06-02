Cinsel istismar sanığı polise 25,5 yıl hapis istendi

Ankara'da polis memuru H.M. (28) hakkında, ekip otosuyla evine götürdüğü F.C. adlı kadına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla iddianame düzenlendi. H.M.'nin 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 25 Nisan 2018'de saat 03.00 sıralarında polis memurları H.M. ile M.K., devriye görevi sırasında, Çankaya Hoşdere Caddesi'nin TürkiyeBüyük Millet Meclisi tarafında bekleyen F.C.'yi fark ettiler. Polis memurlarından H.M. kadının kimliğini alıp sorguladıktan sonra evine bırakmak için ekip otosuna bindirdi. H.M., evine kadar götürdükleri kadına cinsel istismarda bulundu. F.C., polis memuru evden ayrıldıktan hemen sonra 155'i arayarak cinsel istismara uğradığını söyleyip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru H.M. tutuklandı ve hakkında iddianame düzenlendi.

F.C., ifadesinde diğer polis memurunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

İddianame, sanın polis memurunun sorgusu sırasında, "Bir o... için meslektaşınızı yaktınız" diyerek sinir krizi geçirdiği ve kendisine zarar vermek isterken engellendiği de belirtildi.

Tanık olarak ifadesi alınan ekip aracının şoförü M.K. ise olayı, "Gece devriye görevini yaparken, Hoşdere Caddesi'nin Meclis duvarı yanında bir kadın gördük. H.M., 'Ne arıyor burada?' diye sordu. Ben 'Boş ver bize ne' dedim. Ancak daha sonra kadının bulunduğu bölüme geldik. H.M. araçtan indi. Bir süre sonra elinde kadının kimliği ve kadınla birlikte geldi. Kadın sarhoştu ancak bilinci yerindeydi. Kadının evinin önüne geldiğimizde H.M., kadınla birlikte indi. Ben araçta beklerken telefon açıp, 'Kadın kapıyı açamıyor, dairesini bulamıyor. Ben onu eve yerleştirip geleceğim' dedi. 10-15 dakika sonra geldi ve hiçbir şey demeden görev yerine döndük" diye anlattı.

25,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, mahkemeye gönderdiği iddianamede, şüpheli polis memuru H.M.'nin, "Kamu görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçlı olarak hürriyetten yoksun kılmak" suçlarından 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.