Çiftlikbank ödemelerinde son gelişme: Bundan böyle...

Çiftlikbank, daha önce günlük olarak yapılabilen para transferinin artık aylık yapılabileceğini duyurdu.

Bakanlıklar tarafından mercek altına alınan ve kurdukları internet sitesi aracılığıyla çok yüksek kâr vaadiyle milyonlarca lira toplayan Kıbrıs menşeli 'Çiftlikbank'ta bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'in haberine göre; Çiftlikbank hesabına giriş yapan üyeler, para çekmek istediklerinde ödemelerin durdurulduğunu ve daha önce günlük olarak yapılabilen para transferinin artık aylık yapılacağını gördü.

Tüm bu gelişmeler sonrasında Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın açıklama yapmak zorunda kaldı.

Aydın, yaptığı açıklamada çıkan haberler nedeniyle tüm bankaların kendileriyle çalışmayı bıraktığını ve artık ödemelerin günlük değil aylık olarak yapılacağını savundu.

Aydın'ın açıklaması şöyle:

"Biz size Bakanlık banka hesabımızı kapattı ya da aylık limitimizi kapattı diye bir şey söylemedik. Şu anda basında çıkan haberler yüzünden tüm bankalar bizimle çalışmayı kesti. Kıbrıs'ta şu anda hiçbir banka bizimle çalışmıyor. Papara'ya da para atamıyoruz. Para atamadığımız için de Papara'daki mevcut parayla idare etmeye çalışıyoruz. Mevcut paramız da normal çekimlerle, her gün yapılan çekimlerle fazla gitmeyeceği için şu anda aylık olarak çekimlere devam edebilecek herkes. Kimse panik yapmasın"

Üyelere gönderilen ses kaydında Aydın, bakanlıktan denetim sonuçlanana kadar bankanın hesaplarını açması konusunda yardım istediklerini söyledi.

Çiftlik Bank, 200 bin TL yatırana aylık 50 bin TL kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan Kıbrıs merkezli ve internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alıyor. Üyelere, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç sağlandığı iddia ediliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.

Çiftlikbank'a ilk yaptırım Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelmişti. Bakanlık, adında "banka" geçmesi nedeniyle şirketin reklamlarını 3 ay süreyle durdurma kararı almıştı.