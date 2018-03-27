Çiftlik Bank'tan 6 kişiye kırmızı bülten

Bekir Bozdağ, Çiftlik Bank'la ilgili açıklamasında 6 kişiye kırmızı bülten çıkarıldığını söyleyerek, "Türkiye’ye getirilecekler ve yargının önüne çıkarılacaklardır" dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çiftlik Bank'la ilgili açıklamasında başta Mehmet Aydın olmak üzere 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını söyledi.

Bekir Bozdağ, Çiftlik Bank soruşturmasının devam ettiğine işaret ederek, "Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır" dedi.

Bozdağ, açıklamasının devamında, "Ayrıca bunlardan Osman Nuri Kaya isimli şahıs Türkiye’nin talebi üzerine Uruguay’da iade edilmek üzere geçici tutuklama talebi yerine getirilmiş ve tutuklanmış durumdadır. Bu konuda hukukumuzda bir boşluk var mı yok mu bunun üzerine de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ayrıca bir çalışma yapmaktadır. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabını soracaktır. Kaçanlar eninde sonunda bulundukları yerde yakalanacaklar, Türkiye’ye getirilecekler ve yargının önüne çıkarılacaklardır" ifadelerini kullandı.