Çiftlik Bank'ın Müdürü: Mehmet Aydın'ın kardeşi çiftlikten hayvan çaldı

7’si firari 11’i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması sona erdi. Mahkeme tahliye taleplerini reddetti.

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması sona erdi. Basın mensupları ve izleyicilerin yer olmadığı gerekçesi ile alınmadığı duruşmada 11'i tutuklu 24 sanığın ifadesi alındı. İnegöl'deki çiftlikte bir süre müdürlük yaptığını söyleyen Umeyr Karakoç, sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın'ın çiftlikten büyükbaş hayvan çaldığını ortaya çıkardığını ancak olayın üstünün örtüldüğünü söyledi. Savcı, Bulgaristan'ın Türkiye'ye iade ettiği sistemin yazılımcısı Düzgün Genç'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin tahliyesini istedi, mahkeme reddetti.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Düzgün Genç, 2009 yılından beri Bulgaristan'da yaşadığını söyledi. Çiftlik Bank'taki işine diğer tutuklu sanık Cudi Cumhur'un referansı ile onun yardımcısı olarak başladığını söyleyen Genç, "Amerika'daki şirkette çalışacağımı düşünüyordum, Türkiye'deki şirketle ilgili hiçbir faaliyetim olmadı" dedi.

Tutuklu sanık Cudi Cumhur Yurdakul, bilgisayar yazılım uzmanı olduğunu belirterek, "2016 yılı Aralık ayında internet sitesi üzerinden kendisine ulaşan, önceden tanımadığım Cengiz Samur'un teklifi ile Bursa'ya gidip Mehmet Aydın ile tanıştım. Yazılım geliştirici olarak çalışma konusunda konuştuk. 15 Mayıs 2017 tarihine kadar çalıştım. Çiftlik Bank'ın merkezi Ataşehir'e taşınınca ben IQ Yazılım AŞ isimli şirket kurdum ve Fame Game Hayvancılık AŞ ile yazılım konusunda sözleşme yaptım. Kimseden para almadım. Kimseyi de bu oluşuma para yatırması konusunda yönlendirmedim" dedi.

Duruşma savcısı Harun Veli Koçali, tutuklu sanıklar Hakkı Cangül, Faruk Cangül ve Düzgün Genç'in tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme tahliye taleplerini reddetti. Duruşma Pazartesi günü tekrar başlayacak ve Cuma gününe kadar aralıksız sürecek.