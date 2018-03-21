Çiftlik Bank'ın benzeri girişim durduruldu

Çiftlik Bank'a benzer bir sistem olan Birlik Beraberlik Hayvancılık, Bakanlık tarafından kapatıldı. Kurumun bankadaki 1 milyon lirasına da el konuldu.

Türkiye’nin son günlerde en çok konuştuğu konular arasında kuşkusuz Çiftlik Bank yer alıyor. Bu sisteme benzer bir sistem daha Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre Birlik Beraberlik Hayvancılık adı altında üye alan sistem, Bakanlık soruşturması nedeniyle artık üye alımı yapamıyor.

Ayrıca kurumun bankadaki 1 milyon lirasına da el konuldu. Bu nedenle firma yetkilisi mevcut durumdaki üyelerine para ödeyemiyor.

Gümrük Bakanlığı'nın kara listesinde olan şirkete yaklaşık 300 kişi para yatırmıştı.

ÜYELERE PARA ÖDEYEMİYOR

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Çiftlik Bank sistemine benzer bir sistem daha kapatıldı. Bakanlık bu sistemlerden bir tanesi olan Birlik Beraberlik Hayvancılık kurumunu mercek altına aldı. Şirket sahibi sahibi Serkan Erden soruşturma nedeniyle üye alımını durdurduğunu ve 1 milyon lira parasına banka tarafından el konulduğunu söylüyor.

Şirket üzerindeki soruşturma nedeni ile üye alımı yapmayan ve üyelere para ödeyemeyen Serkan Erden yaptığı açıklamada, “Şu an 1 milyon liralık tüm hesaplarım kapatıldı. Bankayı arıyorum, hesabınız bloke edildi diyor. Bu sebeple sistem içerisinde üyelere ödeme de yapamıyorum” dedi.

BİR YILDA 1 MİLYON LİRA

Bir yıl önce bu sistemi kurduğunu söyleyen Serkan Erden kendisinin de böyle bir oyundan mağdur olduğunu ve sonrasında böyle bir sistemi kendi kurmaya karar verdiğini söylüyor. Serkan Erden, "Ben bir yıl önce bu tarz bir oyunda çok para kaybettim. Bu yüzden karımla neredeyse boşanacaktım. Ben de bu olay üzerine kendi sistemimi kendim kurdum. Bir yılda 1 milyon lira kazandım” dedi.

Firma yetkilileri Youtube sayfasında yaptıkları açıklamada, "Sektörünün en iyisi Birlik Beraberlik Hayvancılık'tan sesleniyorum. Herkes burayı görmeli... Firma verdiği hizmeti yerine getirmek, sözünde durmak tüm prensiplere sahip. Fazla söze gerek yok, siz de bunu anlayacaksınız" deniliyor.

Ancak bugün bakanlık tarafından firmanın üye alımı durduruldu.