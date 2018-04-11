Çiftlik Bank vurgunu 'Aldatıldık' adıyla film oluyor

Çiftlik Bank vurgunu, mizah yazarı Gani Müjde tarafından "Aldatıldık" adıyla film yapılıyor.

Mizah yazarı Gani Müjde, son zamanların dolandırıcılık olaylarından biri olan Çiftlik Bank ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Müjde, haftalardır gündemden düşmeyen Çiftlik Bank vurgununu beyaz perdeye aktarmak için hazırlık yapıyor. Gani Müjde senaryosunu tamamladığı filme "Aldatıldık" ismini verdi.

Filmin Çiftlik Bank'ın "Tosun" lakaplı CEO'su Mehmet Aydın'ı canlandıracak oyuncu başta olmak üzere cast için görüşmelere başlayan Müjde'nin yapımcılığını Avşar Film üstlenecek.

Logosunu da hazırlattığı film için Gani Müjde, Twitter hesabından "Aldatıldık filmimiz önümüzdeki sezon sinemalarda olacak. Tanıdık bir konuyu ele alıyoruz" açıklamasını yaptı.