Çiftlik Bank soruşturmasında gelişme: Toplanan para çok daha fazlaymış!

Çiftlik Bank soruşturmasında, toplanan paranın 511 milyon TL'nin çok üzerinde olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank konusunda çeşitli illerde yürütülen soruşturmalarla ilgili önemli bir karar aldı.

Hürriyet'in aktardığına göre başsavcılık, yürütülen tüm soruşturmalara ilişkin dosyaların İstanbul’da toplanmasına karar verdi.

TOPLANAN PARA DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA FAZLA

Başsavcılık yazısında, toplanan paralarla ilgili de dikkat çekici bilgiler yer aldı.

Yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu kaydedildi.

Başsavcılık yazısına göre sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222.