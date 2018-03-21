Çiftlik Bank paralarıyla ne yaptığı ortaya çıktı...

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a giderek son model bir araç, bir malikâne ve bir yat aldığı ortaya çıktı.

Binlerce kişiyi Çiftlik Bank üzerinden dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarla ne yaptığı ortaya çıktı.

Aydın'ın geçen sene Uruguay'a giderek son model bir araç, bir malikâne ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın satın aldığı mülkleri 10 yıldır Uruguay'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K. isimli bir Türk'ün üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın'ın bir süre kaldığı apart oteldeki komşuları Aydın'ın fotoğrafını tanıyarak, Aydın'ın otelde Aralık ayına kadar kaldığını doğruladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Aydın Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari hakkında komşularına "babamdan bir hediye" diye söz ediyordu.

Aydın'ın 2017'de Uruguay'a geldiğinde, başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne aldığı ortaya çıktı.

Aydın ile temasa geçen Uruguaylı Autolider şirketinden Carlo Bustin isimli kişi Aydın'a lüks bir malikane ve yat satmayı teklif etti.

Teklifi kabul eden Aydın, yatı satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolar ücretle kiraya verdi.