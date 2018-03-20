Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın eşinden yeni açıklama

Çiftlik Bank'ın firari kurucusu Mehmet Aydın'ın tutuklu eşi Sıla Aydın, şirket adına eksik paraların yerine Bitcoin koyulduğunu söyledi. Sıla Aydın, suçun şahsiliğini gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Çiftlik Bank operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın için avukatı Abdullah Yörük tahliye talebinde bulundu.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Sıla Aydın, ifadesinde şunları söyledi:

“Akhisar’da 1000, 2000 kadar Bitcoin makinası vardı. Bu makinaları getirtmek için yurtdışındaki birine yüklü miktarda para göndermişti. Ancak onlara devlet el koydu. Sonrasında bunları İzmir bayisi H.C. ile yurtdışından getirdiler. Ancak ne kadar getirdiklerini bilmiyorum. O dönemde Mehmet Aydın’ın Bitcoin üretimine ihtiyacı vardı. Çünkü şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Burada üretilen Bitcoinler Mehmet Aydın’ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş.

Mehmet Aydın’ın Dubai ile bağlantısı vardı. Buradaki şirketin yüzde 30’u Mehmet’in üzerine yüzde 70’i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K’nın oğlu Ü.K’nın üzerine kayıtlı. Ayrıca Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcılara kendilerini yüksek göstermek için şirket kurdurdular. Ancak oradan çok fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu’da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey’de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için Mehmet Aydın’ın Uruguay’da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018’de İstanbul’da görüştük.”