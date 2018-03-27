'Çiftlik Bank' döngüsü bitmiyor: 1637 kişi daha yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank'ın dolandırdığı 1637 kişinin daha 'Paranızı kurtaracağız' denilerek yeniden dolandırıldığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank tarafından dolandırılanların bu kez paralarını kurtarmak için dolandırılmaya devam ettiği ortaya çıktı. Sadece İstanbul'da 1637 kişi daha yeniden dolandırıldı.

Tüketici kurumları temsilcileri, internet üzerinden para toplayıp dağıttığını belirten Çiftlik Bank benzeri yasal olmayan firmalar ile mağdur vatandaşlardan "paranızı kurtaracağız" diyerek ücret talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bedava peynir fare kapanında olur. Günümüz şartlarında çok yüksek getiriler vadeden Çiftlik Bank benzeri sitelerle ilgili yapılan yorumlarda çok fazla övgü varsa bu bir tuzaktır, dikkat etmek gerekiyor. Kütahya'dan dolandırılan bir vatandaş, bize başvurdu ve biz de savcılığa gitmesini söyledik. Savcılık konuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Vatandaşımız tüketici mahkemesi ve hakem heyetine de başvuramaz. Çünkü orada tüketici olarak bulunmuyor, ticaret amaçlı bulunduğundan Tüketici Kanunu koruması altında yer almıyorlar" dedi.

Ağaoğlu, "Binlerce tüketici Çiftlik Bank ile dolandırılırken 'Bu dolandırıcılığa çözüm üretiyoruz, paranızı kurtaracağız' diye yeni dolandırıcılar piyasaya çıktı. Sadece İstanbul'da bize gelen başvurulara göre bin 637 kişi bu yolla yeniden dolandırıldı. Çiftlik Bank'a yatırılan paraların geri alınacağı vaadiyle mağdurlardan beş yüz lira, bin lira ücret alanların olduğuna yönelik şikayetler, başvurular aldık. Aldatılmak bu kadar kolay olmamalı" ifadelerini kullandı.

