Çiftlik Bank dolandırıcısının 'sağ kolu' teslim oldu

Çiftlik Bank soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan kritik isimlerden Suat Fehmi Emur teslim oldu. Sorgulanan Emur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Hakkında yakalama kararı olan ve sistemin tepesindeki isim olan Mehmet Aydın'ın "sağ kolu" olduğu ifade edilen Suat Fehmi Emur, dün soruşturma savcılığına giderek teslim oldu. Sorgulanan Emur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. Aralarında soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında olduğu 6 zanlı Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Bu zanlılardan Osman Naim Kaya, Uruguay'da tutuklandı ve Türkiye iadesi için başvurdu. 20'ye yakın zanlı hakkında ise yakalama kararı var.

Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Emur, Aydın'dan sonraki en yetkili ve etkili kişi olarak biliniyor. "Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı" unvanı olan Emur, Aydın ile yurtdışında en son görüşen kişilerden biri...

Soruşturma kapsamındaki diğer tutuklu sanıklardan Alper Ergün de Emur'un Çiftlik Bank organizasyonu içinde çok önemli bir isim olduğunu belirterek "Sürekli Mehmet Aydın'ın yanındaydı. Aydın'ın sağ kolu olarak büyük kararlarda söz sahibi idi" ifadelerini kullanıyor.