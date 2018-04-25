Çiftlik Bank dolandırıcısının akıl hocası belli oldu

Çiftlik Bank dolandırıcılığında sistemi kuran ve Mehmet Aydın'a akıl hocalığı yapan ikinci adamın kim olduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın akıl hocalarından birisinin de eski bir televizyon yapımcısı Cengiz Samur olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre soruşturma kapsamında Kırmızı Bülten ile aranan ve önceki gün yakalanan yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda kritik bir isme de yer verdi. Yurdakul, "Samur Cengiz" olarak da bilinen ve eski bir televizyon yapımcısı olduğu iddia edilen Cengiz Samur adlı kişinin Çiftlik Bank oyununu kuran şirketin müdürü olduğunu ve organizasyonda Mehmet Aydın'dan sonra "ikinci adam" pozisyonunda olduğunu anlattı. Kendisini Samur'un işe aldığını söyleyen Yurdakul, Samur'un Amerikan vatandaşı olduğunu da söyledi.

"ABD'YE GİTTİ DÖNMEDİ"

Yurdakul şunları söyledi:

"Türkiye'deki Çiftlik Bank oyununun kurucusu olan Bursa merkezli Çiftlik Bilgi İşlem Ltd.'in de müdürü Cengiz Samur idi. Beni işe alan kişi oydu. 2016 Aralık ayında Mecidiyeköy iş görüşmesi yapmıştık. Amerikan vatandaşıydı. Mehmet Aydın'dan sonra gelen adam buydu. Şirket Bursa'daki bir mafyadan kaçmak üzere ofisi İstanbul’a taşıyınca Cengiz ABD'ye gitti. O zaman da Savaş Yıkılmaz, Mehmet Aydın’dan sonra gelen adam olarak müdür oldu."

"MEHMET AYDIN'IN AKIL HOCASI"

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan Alper Ergün de, Sakarya'da verdiği ifadesinde Cengiz Samur hakkında Yurdakul'un beyanlarını destekler nitelikte şunları söylemişti:

"Samur'un Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın akıl hocası olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına gitmeden önce Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın bütün kararlarını o yönlendiriyordu. Dora Gıda ile anlaşma yapmak üzere gittiğimizde Cengiz Samur da vardı. Oradaki gözlemim Cengiz Samur ve Mehmet Aydın'ın ortak hareket ettikleriydi. Birbirlerine karşı üstünlüklerini sezmedim. Nisan veya Mayıs 2017'de Samur yurt dışına giderek ortadan kayboldu."