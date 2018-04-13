Çiftlik Bank dolandırıcılığında dört tutuklama daha

Çiftlik Bank dolandırıcılığında tutuklamalar sürüyor. Soruşturma kapsamında dört kişi daha tutuklandı.

Kurucusu Mehmet Aydın’ın yüksek kar payı vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolduğu Çiftlik Bank şirketine yönelik soruşturmada dört kişi daha tutuklandı.

Anadolu başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dokuz kişiden biri, dün emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer sekiz kişi ise Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Savcılık sorgusunun ardından dört kişi tutuklama, dört kişi de adli kontrolle serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan dördü tutuklandı, dördü de serbest kaldı.

Tutuklananlara "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı" suçlamaları yöneltildi.

Çiftlik Bank soruşturmasında daha önce Mehmet Aydın’ın eşi dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı.