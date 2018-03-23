Çifte cinayetten yargılanan MİT'çiye beraat

Kayseri'de iki emlakçının ölümüne ilişkin yargılanan MİT elemanı hakkında beraat kararı verildi.

Kayseri'de iki emlakçıyı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen MİT görevlisi N.D., bugün görülen duruşmada beraat etti.

Öldürülen emlakçıların eşleri cinayet şüphelisinin N.D. olduğunu iddia edince MİT görevlisi olduğu ortaya çıkan şahıs gözaltına alındı. N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

N.D. hakkında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık N.D., duruşmadaki ifadesinde emlakçıların öldürülmesiyle ilgili hiçbir alakasının olmadığını, Cuma Çiğdem ve Özgür Aslan ile ev almak için gittiği emlak dükkanında tanıştığını söyledi.

Davanın 9'uncu duruşmasında, 1 yıl 6 ay hapis yatan N.D., tahliye oldu. Bugünkü karar duruşmasında N.D'nin avukatı Ercan Avcı, mahkemeye cinayet saati müvekkilinin MİT binasına giriş-çıkış görüntülerinin yer aldığı video görüntülerini sundu. 4 ay önce verdiği ara kararla tahliye edilen N.D., delil yetersizliğinden beraat etti.