CHP'nin Soylu protestosuna valilik engeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun asker cenazelerine dair açıklamalarını protesto etmek isteyen CHP'liler, Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi, valilik izin vermedi.

Eskişehir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun asker cenazelerine ilişkin yaptığı açıklamayı protesto etmek isteyen CHP'liler, Vilayet Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi.

Açıklama için valiliğe dilekçe veren CHP'lilere, 'Partiniz il başkanlığı tarafından Valiliğimize verilen ilgili basın açıklaması talebiniz Eskişehir Valilik Meydanı'nda yapılması uygun görülmemiştir' yanıtı verildi.

Valiliğin izin vermemesi üzerine CHP'liler valiliğin karşısındaki Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan CHP İl Sekreteri Ahmet Sevim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP İl başkanlarının asker cenazelerinde protokole alınmama talimatını eleştirerek şöyle konuştu:

"Bu sorumsuz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin talihsiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer talihsiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir."

