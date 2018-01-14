CHP'nin İstanbul Kongresi gergin geçti, yeni İl Başkanı belli oldu

Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanlığı için yarıştığı CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde oylama sona erdi. Salonda oyların sayıldığı esnada iki grup arasında gerginlik çıkarken, seçimi Canan Kaftancıoğlu kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığı ve kurultay delegeliği seçimleri Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi.

Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu'nun aday olduğu kongrede, yapılan konuşmaların ve listelerin açıklanmasının ardından oylamaya geçildi. Kurulan 6 sandıkta, 38 ilçeden 654 delege oy kullandı.

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, oyların sayıldığı esnada Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyen grubun Kaftancıoğlu'na ait 60 tane oyun sayılmadığını iddia etmesi sonrası iki grup arasında gerginlik çıktı. Kaftancıoğlu'nu destekleyen grup, 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları attı.

Gerginliğin ardından oy sayımı sona erdi ve resmi sonuçlar belli oldu.

Buna göre, 325 oy alan Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı olurken, rakibi Cemal Canpolat 318 oy aldı.