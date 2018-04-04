CHP'nin affını görüşeceği Aylin Nazlıaka'dan açıklama

CHP Parti Meclisi'nde Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin affı görüşülecek. CHP genel merkezini ziyaret eden Aylin Nazlıaka, "Tekrar CHP'li olarak çalışabilmek için gün sayıyorum" dedi.

CHP, partiden ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin affı için cuma günü toplanıyor.

CHP'de 6 Nisan Cuma günü toplanacak Parti Meclisi'nde (PM), daha önce partiden ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da arasında bulunduğu bazı kişilerin affının görüşüleceği belirtildi.

NAZLIAKA: GÜN SAYIYORUM

CNN Türk'e konuşan Aylin Nazlıka, "Tekrar CHP'li olarak çalışabilmek için gün sayıyorum. Parti Meclisi'nden olumlu bir karar çıkacağını tüm kalbimle arzu ve ümit ediyorum" dedi.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.