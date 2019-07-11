CHP'liler meclis toplantısında Fatiha okuttu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir’in önerisiyle Fatiha okunarak açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri bugün aylık toplantı nedeniyle bir araya geldi. Toplantının başında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, toplantının saygı duruşu, ardından da Fatiha okunarak toplantının açılmasını önerdiklerini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, Taşdemir’in önerisini kabul etti. Böylelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı Fatiha suresi okunarak açılmış oldu.

Taşdemir meclis açılışında şunları söyledi;

“Unuttunuz mu bilmiyorum ama 15 Temmuz’un yıl dönümündeyiz. Bu darbeci zihniyeti lanetliyoruz ve kınıyoruz. Aynı zamanda Srebrenitsa Katliamının yıl dönümünde bulunuyoruz. Her iki olayda da hayatını kaybeden şehitlerimizi minnetle anıyoruz ve uygun görürseniz 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından Fatiha okunmasını öneriyoruz.”