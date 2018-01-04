CHP'liler Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı

Murat Hazinedar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından, CHP'liler Beşiktaş belediyesi önünde toplanıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer (CHP) ve Beşiktaşlılar, Beşiktaş Belediyesi önünde toplanmaya başladı. Karara tepki gösteren partililer sloganlar atarak kararı eleştirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer ve çok sayıda vatandaş, Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Alana ilk gelen CHP Milletvekilleri, Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş basın açıklamasında bulundu.

Kararı eleştirdiğini belirten CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Görevden alma hukuk dışıdır. Hiçbir dayanağı yoktur. Açılan bir dava yoktur. 17 ay önce başlatılan bir soruşturma vardır. O soruşturma nedeniyle açılan bir dava yoktur. Belediye başkanımız 17 aydır mahkemeye ve savcılığa davet edilmemiştir” dedi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise, “Belediye başkanımız 17 aydır kendisiyle ilgili açılan soruşturma hakkında ifade veremiyor. Diyor ki, ‘Eğer benim bir suçum varsa Çağlayan Adliyesi’ne geleyim ifademi vereyim.’ O ifadenin neden alınmadığı bu gün ortaya çıktı” diye konuştu.

Partililerin belediye binası önündeki bekleyişi sürüyor.