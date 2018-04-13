CHP'li vekil: Bahçeli kalp ameliyatı sonrası AKP'ye destek verdi

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP Milletvekili Ali Şeker, MHP lideri Bahçeli'nin AKP'ye desteğini kalp ameliyatı olmasına bağladı.

Aynı zamanda doktor olan CHP'li vekil Ali Şeker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp ameliyatı olduktan sonra AKP'ye destek verdiğini söyledi.

Şeker "Bahçeli'nin Ak Parti'nin yanında yer almasının mantıklı bir açıklaması yok. Devlet Bahçeli'nin devlet yönetme fobisi var. Biz 7 Haziran'dan sonra Başbakan siz olun dedik. Devlet yönetme fobisiyle siyaset yapılabilir mi? Bahçeli o dönemde daha kalp ameliyatı olmamıştı. Kalp ameliyatlarından sonra böyle davranış değişikliklerine çok sık rastlıyoruz ama bütün seçmenler de kalp ameliyatı olmadı. Onun için onlar böyle davranmamalı" ifadelerini kullandı.

