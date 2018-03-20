CHP'li Ünal Çeviköz: YPG'nin çekilmesi telkin edilmiş olabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, YPG’nin çatışmadan kent merkezinden çekilmesi kararının 'başka güçler tarafından telkin edilmiş olabileceğini' dile getirdi.

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine girmesini yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, YPG’nin çatışmadan kent merkezinden çekilmesi kararının ''başka güçler tarafından telkin edilmiş olabileceğini'' söyledi.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’ın Bidebunudinle programına konuk olan Çeviköz, Afrin kent merkezinde bir gün içerisinde kontrolün sağlanmış olmasına dair, “Bunun sanki son anda verilen bir talimatla gerçekleştiği düşüncesi yaygın. Geçen hafta, Salih Müslim’in de buna benzer açıklaması oldu. Başka ileri gelen Kürt liderler de birtakım açıklamalar yaptılar. Bir çekilme kararı olduğu anlaşılıyor. Çekilme kararı yalnızca Kürtler tarafından değil, başka güçler tarafından telkin edilmiş olabilir” yorumunda bulundu.

Çeviköz, şöyle devam etti:

“YPG güçlerinin orada çok fazla zaiyat verdikleri bir gerçek. Bu zaiyatın sürmemesi için, o güçleri başka yerlerde kullanma düşüncesi olan bir takım güçler, çekilme talimatı vermiş olabilir.”

Ani bir çekilme talimatı nedeniyle YPG’nin mühimmatlarını da Afrin’de bırakmak zorunda kaldığını kaydeden Çeviköz, “Bu talimat daha önceden beklenmediği için ani bir kaçmaya sebebiyet vermiş olabilir. Mühimmatlarını taşıyamamış olmaları da bunun bir sonucudur” dedi.