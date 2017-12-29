CHP'li Tezcan'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin, "Bu uygulamanın Guantanamo özentisi olduğunu söylemiştik. Guantanamo pratiğini bizim milletimize layık gören anlayışa karşı çıkıyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tezcan, AKP hükümetini kumpas kurmakla suçladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar üzerine kumpas kurulduğunu öne süren Tezcan, "Belediye başkanlarımıza yönelik hesapları biliyoruz ve buna karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi yürüteceğiz. Bu kirli kumpasın belgesi çıktı. İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığının Murat Hazinedar'ı görevden almak için ihtiyaç duyduğu soruşturmaları tespit edememiş. İçişleri Bakanlığı, uzaklaştırma kararını vermiş ama gerekçe arıyor. Bu çok açık bir kumpastır. Belediye başkanlarımızın veremeyeceği hesap yok" iddialarında bulundu.

Tezcan, Cemaat'in ByLock'taki tuzağının ortaya çıkmasının ardından KHK çıkacağı yönündeki söylemler üzerine sorulan bir soruya, "Bu konu, 'sadece hukuka itibar edin' çağrımızın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Olması gereken OHAL uygulamasından vazgeçmektir" ifadelerini kullandı.

"Tek tip kıyafet" uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Tezcan, bu uygulamanın Guantanamo özentisi olduğunu söylediklerini anımsatarak bu uygulamaya karşı çıktıklarını söyledi. Tezcan, "Guantanamo pratiğini bizim milletimize layık gören anlayışa karşı çıkıyoruz" dedi.