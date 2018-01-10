CHP'li Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu

Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?'a katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, OHAL'in uzaltılmasına tepki gösterdi.

Şirin Payzın'ın sunduğu ''Ne Oluyor?''a CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuk oldu.

Tezcan, OHAL'in uzatılmasını değerlendirerek, "Bizim için sivil darbedir" dedi. Tezcan, "OHAL, FETÖ ile mücadele için çıkarıldı. 17 ay geçti, hala OHAL uzatılıyor. 17 aydır mücadele edilemedi mi? OHAL şartlarında bir referandum yapıldı, muhtemelen seçim de yapılacak. Kış lastiğinden tutun, seçim kanunlarına kadar KHK ile düzenlediler. OHAL hükümette bonzai hastalığı gibi oldu; OHAL ile yönetme hastalığı..." ifadelerini kullandı.

Teczan'ın açıklamaları şöyle:

OHAL’IN UZATILMASI

''OHAL’in uzatılmasına hayır diyoruz. OHAL şartları altına seçime gitmeyi planlayan hükümet var. Alıştılar böyle yönetmeye, parlamento yok. Kış lastiğini bile OHAL KHYK’sına bağladılar.

17 ayda FETÖ ile mücadele edilmedi. Sen ülkeyi buna mı mahkum edeceksin. Bu sivil darbedir.''

'OHAL İKTİDAR İÇİN BONZAİ OLDU'

Tezcan “Hükümet yetkilileri halkın hayatı etkilenmiyor diyor” sorusuna şu yanıtı verdi: OHAL iktidar için bonzai gibi oldu. Bu itiraftır. Biz OHAL’le devam edeceğiz diyorlar. Niyetleri bu. Ortadoğu dün de kan gölüydü, bugün de öyleydi. Demek ki bizim halkımız ölünceye kadar OHAL’le yaşayacak.

20 Temmuz’dan öncede terör vardır. 30 yıldır terörle mücadele ediyor. Günlük hayata ciddi şekilde yansıyor. OHAL, hukuk, özgürlük ve demokrasi sorunudur. İş, ekmek ve aş isteğidir. 20 Temmuz sivil darbesidir. OHAL olduğu sürece kimsenin can güvenliği yoktur. Sermaye güvence altına değildir. Mallarına el konulabilir. Sermaye güvenli liman arar. OHAL kalsın enflasyon 5 puan düşer. OHAL ile grev yasağı getirdiler. Ne ilgisi var FETÖ ile grevin? Sarayın masrafını hesapladık. Dakikada bir asgari ücret. Büyüdük diyorlar ama işsizlik yüzde 11’ün üzerinde.

'KHK ÇIKARTIP ERDOĞAN’A YURTDIŞI YASAĞI KOYSUNLAR'

Bu iktidar lobilerin iktidarıdır. Faizle mücadele edeceksen faiz cenneti oldu Türkiye. Tunus’tan zeytinyağı alacağız. Türkiye’de 170 milyon zeytin ağacı var. Akılla izah edilebilir bir şey değil. Hükümetten bir talebim var. Son bir OHAL KHK’sı çıkarsınlar. Erdoğan’a yurtdışı yasağı koysunlar. Her gittiği yerden çiftçimizin zararına bir şeyler alıyor.

'MHP’NİN CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ'

İktidarı eleştirdiğimiz için FETÖ’cülükle suçlanıyoruz. Bunu anlamakta zorlanıyorum. İktidar, tek adam Erdoğan’ı istiyor. Şöyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bir tarafta Erdoğan ve onu savunanlar diğer taraftaki herkes FETÖ’cü. Böyle bir tablo yok. Sayın Bahçeli için söylüyorum. Biz Erdoğan’ı eleştiriyoruz. Sen bizim eleştirimize karşı da çıkabilirsin. Erdoğan’ı sevebilirsin, savunabilirsin. Zamanı gelince ülkücüler buna karar verdi. Ama bizim pozisyonumuzu dizayn etmek ne Erdoğan’a ne de Bahçeli’ye düşer.

2019’DA SEÇİMİ ALACAĞIZ

Siyasi partiler hükümet olmak isterler. “Aday çıkarmayacağız” dedi. Size oy veren seçmen hükümet iddiası bekler. Kendi takdirleridir. Adayımız da olacak, 2019’da da seçimi alacağız.

MHP-AKP İTTİFAKI NEREYE GİDER? SİZİ ZORLAR MI?;

Zorlamaz. Mühürsüz referandumda bunu gördük. Şu tabloda bu ittifakın aritmetik toplamını 1 Kasım’daki gibi beklemek doğru olmaz. Siyasette her zaman 2 kere 2 4 etmez, 2,5 eder. AKP ve MHP’ye oy veren bir çok seçmenin demokrasi tarafında olacağına inanıyorum.

'ÇOK AÇIK KOALİSYONDUR'

Hem Bahçeli’ye hem Erdoğan’ın kullandığı dile bakın, tesadüf değil kutuplaştırıyor. MHP iktidar değil muhalefet partisidir. Hani koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. Bahçeli ile Erdoğan’ın pozisyonu koalisyondur.

Tezcan, “Koalisyon mudur bu” sorusuna “Çok açık koalisyondur” karşılığını verdi.

CHP’DEN İYİ PARTİ’YE KAYMA VAR MI?

CHP’den İYİ Parti’ye kayma yok. Anketler böyle göstermiyor. Yeni bir parti, beklendiği kesimden daha çok oy alacaktır. AKP ve MHP’den daha çok alacaktır.

2019 ADAYI: HESAPLARI TUTMAYACAK

Aday isimlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Bahçeli ve Erdoğan’ın hesabı tutmayacak. Yüzde 50+1’e fit oldukları için kamplaştırıyorlar. Mesele aday meselesi değil, biz gönlü burada olanları kucaklamak istiyoruz.“