CHP'li Özel'den Bahçeli'ye: Patron çıldırdı ve dükkanı kapattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Ne olduysa oldu, patron çıldırdı ve dükkanı kapattı'' dedi.

HP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Özel, "Sayın Devlet Bahçeli dükkanı kapattı. Bir Milliyetçi Hareket Partisi vardı muhalif kimliğiyle. Sayın Bahçeli, hiçbirimizin söylemediği hırçınlıktaki sözleri Recep Tayyip Erdoğan'a söylerdi. Sonra ne olduysa oldu, patron çıldırdı ve dükkanı kapattı. MHP ortadan ikiye bölündü. 60 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden bir parti daha çıktı. Şimdi kalkmış diyor ki o bazılarını tatile göndersin. Bizim tatile ihtiyacımız yok Sayın Bahçeli. Tatili yapan muhalefet partisiyiz diye Meclis'e girip, iktidar partisinin yancılığını yapan sizin partinizdir. Biz emekliler için, yaşa takılanlar için, emekçiler için, askeri ücretliler için, sendikal haklarından mahrum bırakılmış işçiler için, dünyanın en pahalı mazotunu kullanan çiftçiler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Tatile siz çıktınız. Muhalefeti bıraktınız. Milletin anasını ağlatanlarla da kol kola girdiniz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlığa atananlar arasında emekli maaşı ve yaşlılık aylığı alanlar var ise bunun kesilmeyip, çift maaş almalarının önünü açan kararnameyi eleştiren Özel, "Cumhurbaşkanı, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dinlemek yerine, 'Bunlar nereden türedi? Neden emekli edelim bunları erken yaşta? Erken yaşta emekli olacaklar sonra kendilerine başka iş bulacaklar?' demişti. Söylediklerinin gerçekle ilgisi yoktu. Kimse erken yaşta emekli olsun istemiyordu. Herkes hak ettiği emekliliği istiyordu. Cumhurbaşkanı emeklilikte takılanlara karşı acımasızca davrandı. Bugün onlara göstermediği şefkati ve anlayışı, bugün kendi bakanlarına ve cumhurbaşkanı yardımcılarına gösterdiğini görüyoruz. Bugün bir kararname çıkarmış ve o kararnamede diyor ki 'Bakanlarım emekli olursa ya da zaten emeklilerse bunlar çift maaş alsın.' Emeklilikte yaşa takılanlara, 'çift dikiş olmaz' diye meydan okuyan, hadlerini bildiren Erdoğan, bakanlarına çift maaş vermeye çalışıyor. Şaşırmamak elde değil. Senin bakanlarının kimisi eski CEO, kimi eski zincir okullara sahip. Hepsinin müthiş gelirleri var. Bir de emeklilik maaşlarının peşine düşmüşler. Bu nasıl bir tamahkârlıktır, sen emeklilikte yaşa takılanlara hakkını verme, bakanına ayrıyeten emekli maaşı ver. Kabul etmek mümkün değil" dedi.