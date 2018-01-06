CHP'li Özel: Trafoya kedi girer diyorduk, kaplan soktular

CHP'nin Kastamonu 36. İl Olağan Kongresi'nde konuşan Özgür Özel, 'CHP'nin teröristlerle aynı safta olduğu' suçlamalarına cevap vererek 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden terörist çıkmaz' dedi.

CHP'nin Kastamonu 36. İl Olağan Kongresi'nde konuşan Özgür Özel 2019 seçimlerini değerlendirdi.

Seçim barajının düşürülmesi yönündeki tartışmaya dair konuşan Özel, bu talebi dile getiren MHP'yi barajın eski savunucusu olmak suçladı. Özel şunları söyledi:

"Her şey bir yana, tabii o kadar kolay olmayacak.16 Nisan'daki ruhu yakalamak lazım. Karşımızda ilkokul matematiği olan, OBEB yöntemi ile ülkeyi yöneten biri var. OBEB, ortak bölenlerin en büyüğü demek. Sağcı olur, solcu olur. Alevi olur, Sünni olur. En son nikahını belediye personeline kıydıranla imama kıydıranlar oldu. Bu şekilde insanları kutuplaştırıyor, bölüyor. Bugüne kadar başarılı olduğu bir yöntem ama ilkokulda bir de OKEK var. OKEK de ortak katların en küçüğü demek. Birileri ortak bölenlerin en büyüğü ise bununla mücadele etmenin yöntemi, ortak katların en küçüğünde bir araya gelmek. Biz referandumda trafoya kedi girecek diye korkuyorduk, ana trafoya kaplan soktu namussuzlar. Her şeye rağmen bir arada durmayı başardık. OKEK'in en küçüğü olan adalet için adalet yürüyüşü yaptık."

AKP tarafından CHP'ye yöneltilen ''terörle işbirliği'' suçlamalarına da değinen Özel şöyle devam etti:

"Bunlar terör örgütleri ile beraber diyorlar. Terör örgütleriyle beraber demesi, 'Ben CHP'ye söyleyecek söz bulamadım' demektir. Onlara 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden terörist çıkmaz' deyin. Onlara 'Sevr'i yırtıp Lozan'ı yapan İsmet Paşa'nın partisinden terörist çıkmaz' deyin. Onlara 'Kıbrıs'a Türk bayrağını diken Ecevit'in partisinden terörist çıkmaz' deyin."