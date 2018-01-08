CHP'li Özel: MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin kapısına "tasfiye sürecindeyiz" yazısını astığını ifade ederek, "Bahçeli'nin açıklamalarını, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, OHAL ilk ilan edildiğinde vatandaşın hayatında hiçbir değişiklik olmayacağının söylendiğini ancak aralarında kar lastiği, evlilik programları, varlık fonu, taşeronla ilgili konular olmak üzere, birçok konunun OHAL KHK'leri ile düzenlendiğini bildirdi.

Taşeron düzenlemesinin Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile geldiğini anımsatan Özel, Anayasa Mahkemesine gideceklerini açıkladı.

'HANGİSİNİ YEREL MARKA YAPTIN?'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin genel kurulunda yaptığı konuşmada, üniversiteye yönelik, "Küresel marka haline gelemediği" yönündeki eleştirilerini de değerlendiren Özel, "Üniversitenin küresel marka olamadığını söylüyor. Senin açtığın, adını koyduğun, senin adının konulduğu üniversitelerin hangisini yerel marka yaptın?" diye sordu.

'AKP'Lİ BELEDİYEDE NEDEN DURUYOR?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik tepki gösteren Özel, "Soylu'ya şunu sorun diyorlar: Herkesin üzerine gidiliyorsa Trabzon Belediye Başkanının üzerine niye gidilmiyor? Soylu, belediye başkanı ve incelemeyi yapacak mülkiye müfettişi Teftiş Kurulu Başkanının Trabzonlu olduğu ve dosyanın mümkün olduğu kadar geriye atıldığı doğru mu? CHP'li belediyeye gelince jet hızıyla işleyen teftiş süreci, AKP'li belediyede neden duruyor?" ifadelerini kullandı.

'MHP'NİN DURUMU, PATRON ÇILDIRDI, KAPATIYORUZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamada, "Partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı ve Erdoğan'a destek vereceğine yönelik" sözlerinin sorulmasına Özel, "Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP'ye gitsin. Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz', kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var" diye konuştu.

'SARAY İTTİFAKISIN'

Bahçeli'nin, bugünkü açıklamasında, "Bu yaptığımız Yenikapı ruhudur" diyerek, bunu darbeyle ilişkilendirdiğini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbeden 1 ay önce ise 'İhtiyaç hasıl olursa verdiğimiz fiili desteği hukuki boyuta kazandırırız' diyen sen değil misiniz? Bu işin darbeyle alakası yok. Kendi yaptığı açıklamaları okuduğunuzda MHP'nin kendi seçmenini, sürekli kandırdığını, aylar yıllar öncesinden tasfiye planıyla partiyi AKP'ye yedekleyip, bağlayıp, partiyi kapatıp kendilerinin bir yere geçtiğini gösteriyor. C ittifakı dediğin, cumhur dediğin, Cumhuriyet'le ilgili bir şey ise onun tapusu bizde. Biz 16 Nisanda Cumhuriyet'ten yana olanlar bir ittifak kurduk ama bunun için sarayın onayına gerek yok, gönül ittifakı. Sizin harfiniz S; saray ittifakısın sen. Saray ittifakını kurdunuz, dükkanı kapadınız, gidiyorsunuz, verdiniz anahtarı. İyi ki biz varız, iyi ki hayır diyenler var. Yüzde 50 artı 1 meselesinde sizin diziniz titriyor, bizim güvenimiz tam."

"MHP'ye oy verenlere söylüyoruz, hiç üzülmeyin, birileri tabelayı indirebilir, kepengi kapatabilir ama Cumhuriyet'ten, demokrasi, eşitlikten, kardeşlikten yanaysanız sahipsiz değilsiniz" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Buna sahip çıkan CHP var, saray ittifakının karşısında büyük bir gönül birlikteliği var. Bizim ne harfe ne yasaya ne seçim kanununa ihtiyacımız var. Buna ihtiyacı olanlar kendi yarattıkları karanlıkta ittifak şarkısını yüksek sesle söyleyip, moral bulmaya çalışanlardır. Bahçeli'nin açıklamalarını, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım. Bahçeli, 29 harf kullandı bugün, söylediklerinden bir şey anlamadık. Eskiden çok karşı olduğu, Türkçe'de olmayan iki, üç harf var, onlarla bir şey anlatırsa belki anlarız. Bahçeli, bize akıl veriyorsa, aklının partisini ne hale getirdiğini gördük, aklı kendinde kalsın."