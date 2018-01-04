CHP'li Hazinedar'ın eşi ve oğluna yurtdışı yasağı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkındaki "FETÖ" soruşturması kapsamında yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Hazinedar'ın eşi ve oğlu için de yurtdışına çıkış yasağı geldiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FETÖ" soruşturması kapsamında yurtdışına çıkış yasağı bulunan Hazinedar'ın eşi ve oğlu için de yurtdışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hazinedar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Belediye başkanlığı görevim nedeniyle hakkımda açılmış hiçbir dava bulunmamaktadır. Hayatımın hiçbir evresinde FETÖ ile ne avukat olarak, ne işadamı olarak, ne de siyasetçi hiçbir ilişkim olmamıştır. Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinde kabul alma imkanı olan evladım, oğlum hakkında yurtdışı yasağı konuldu. Onun yurtdışında okuma şansı elinden alındı. Darbe dönemlerinde bile aileler bu derece mağdur edilmedi” dedi.