CHP’li belediyeler plajları kapattı: 24 Haziran’da gelmeyin

Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinin CHP’li belediyeleri vatandaşların 24 Haziran seçim gününde tatilde değil sandık başında olması için esprili bir kampanya başlattı.

Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinin CHP’li belediyeleri vatandaşların 24 Haziran seçim gününde tatilde değil sandık başında olması için esprili bir kampanya başlattı.

Diken'in derlediği habere göre CHP’li Marmaris Belediyesi , “Haydi artık herkes evine. Değerli Marmaris dostları, sevgili konuklarımız, tatiliniz için cennet Marmaris’i tercih etmenizden dolayı onur duyuyoruz. Yine gelin, her zaman gelin. Ancak geleceğimiz için, demokrasimiz için lütfen 24 Haziran’da sağ salim evlerinizde olun, oylarınızı kullanın” yazılı afişler hazırlayıp ilçedeki panolara astı.

Afiş belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Datça Belediyesi ise hazırladığı afişte “Dikkat! 24 Haziran’da bütün plajlarımızda bakım var! Ama 25’inde herkesi bekleriz:) İyisi mi siz bu yıl oyunuzu yerinizde kullanıp öyle gelin Datça’mıza, biz en güzel anılarla geri dönmeniz için buradayız”dedi.

Bodrum Belediyesi hazırladığı afişte “24 Haziran’da Bodrum’da boy vermeyin sandıkta boy verin” diye yazdı.

Edremit Belediyesi’nin hazırladığı afişteki başlığı ise “KAPALIYIZ” oldu.

Belediyeler Twitter’de afişleri birbirlerine atıf1ta bulunarak paylaştı. Çok sayıda belediye de mesajları paylaştı ya da retweet etti.

Çankaya Belediyesi kampanyaya atfen “Sevgili Çankayalılar; eğer 24 Haziran’da Marmaris bizleri evimizde olmamız için uyarıyorsa, Datça evde olalım diye tüm plajlarda bakım yapıyorsa ve Bodrum boy vermememizi istiyorsa, biz Çankayalılara düşen dostlarımızı kırmamak ve 24 Haziran’da sandık başında olmaktır” diye yazdı.