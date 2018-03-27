CHP'li belediye meclis üyesi vuruldu

Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP grup başkan vekili Coşkun Tanış, dün akşam bir kafede arkadaşlarıyla otururken açılan ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı. Saldırının Tanış'a yönelik mi olduğu yoksa tesadüfen mi vurulduğu gizemini koruyor.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün akşam saatlerinde yaşandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP grup başkan vekili Coşkun Tanış, bir kafede arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada silah sesleri duyuldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu Coşkun Tanış bacağından yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Coşkun Tanış arkadaşları tarafından hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına Tanış’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırının Tanış'a yönelik mi olduğu yoksa tesadüfen mi vurulduğu gizemini koruyor.