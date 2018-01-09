CHP'li belediye başkanı neyi kurtarmaya çalışıyor?

İstanbul’da İçişleri Bakanlığı tarafından CHP’li belediye başkanlarının peşpeşe görevden uzaklaştırılmasının yankıları sürerken, bir başka CHP’li belediye başkanının fotoğraf paylaşımı sosyal medyayı salladı.

İçişleri Bakanlığı'nın hamlesiyle önce CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ardından CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar başkanlık makamını boşaltmıştı.

Gelişmelerin ardından CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyada yankı uyandırdı.

Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.