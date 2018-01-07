CHP'li başkandan hakkında çıkan haberlere tepki

CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir haber sitesinin hakkında yaptığı 'gözaltına alındı' şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir internet sitesinin hakkında yaptığı "gözaltı" haberine sosyal medyadan "Böylesi mesnetsiz haber ve mesajlara itibar etmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Ali Kılıç'ın açıklaması şu şekilde:

"Ayıptır. Günahtır. Onurlu gazetecilik mesleğine ihanettir! Uzun zamandır hakkımda karalama kampanyası yürüten bir haber sitesi bugün pek çok kişiye bu mesajı atmış. Saçma sapan mesnetsiz ifadelerle kamuoyunda yanlış algı oluşturanlara en güzel cevap mahkeme salonlarında verilecektir. Böylesi mesnetsiz haber ve mesajlara itibar etmeyin. Dost düşman herkesin içi rahat olsun. Halkımızla, partimizle ve emekçilerimizle başımız dik bir şekilde yürümeye devam ediyoruz. Maltepe’nin geleceğinin ucuz hesaplara kurban edilmesine müsade etmeyeceğiz"