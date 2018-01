CHP'den Soylu'ya: Sen suç işleri bakanı mısın yoksa...

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "Buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum; 'Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı? İçişleri Bakanlığı dışında her şeyi yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

CHP Bergama İlçe Kongresi'nde konuşan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, skandal açıklamalarıyla gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

Soylu'ya "Eğer mücadele edeceksen CHP ile değil teröristler ile mücadele et. Mücadele edeceksen Türkiye düşmanları ile mücadele et" diye seslenen Balbay, "Bütün işini gücünü bırakıp, hedefini her şeyi ile CHP'li belediyelere saldırmak olarak belirlemiş bir bakan ile karşı karşıyayız. Buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum; 'Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı? İçişleri Bakanlığı dışında her şeyi yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

'BU BİR TESADÜF MÜ?'

Hükümetin CHP'li belediyelere yönelik zamanlamasına da ayrıca vurgu yapmak istediğini belirten Milletvekili Balbay, "Reza Zarrab Türkiye aleyhine konuşmaya başladı. Ataşehir Belediye Başkanı görevinden alındı. Hakan Atilla ABD'de suçlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı görevinden alındı. Bu bir tesadüf mü? Hayır. Onlar konuşulmasın, Türkiye'de CHP konuşulsun ve CHP kendini savunmak zorunda kalsın diye bunu yapıyorlar" diye konuştu.