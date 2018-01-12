CHP'den OHAL'le ilgili yeni karar

CHP 81 kentte OHAL'le ilgili ortak basın açıklamaları yapacak.

CHP, 15 Ocak Pazartesi günü düzenleyeceği "OHAL'de Yeter Forumu" öncesi 81 ilde kent meydanlarında ortak açıklama yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve düzenlenecek forumun koordinasyonunu sağlayan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla 81 İl Başkanlığına CHP Genel Merkez'den genelge gönderildi.

Bugün saat 11.30'da eş zamanlı olarak ortak yapılacak açıklamada, OHAL'in muhaliflerle mücadele amacıyla kullanıldığına dikkat çekilirken, KHK'lerin toplumun tüm kesimlerine yönelik bir silah olarak kullanıldığı vurgulanacak.