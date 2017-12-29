CHP'den KHK tepkisi: Sivil milisleri ülkenin başına bela edecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, son Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan 'sivillere yargı muafiyeti' düzenlemesine ilişkin "Adeta sivil milisleri yeniden bu ülkenin başına bela edecek bir madde" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta partisinin 36'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'ya tepki gösterdi.

"Bir madde var ki o madde, Türkiye'de kardeş kavgasını körükleyecek bir madde" diyen Bingöl, "O madde, yargısız infazları yeniden önümüze koyacak bir madde. O madde fütursuzca birtakım yakıştırmalarla can alacak bir madde ve sorumluları da hiçbir şekilde hesap vermeyecek bir madde. Adeta bir örtülü af maddesi. Adeta sivil milisleri yeniden bu ülkenin başına bela edecek bir madde. Bu topraklar çok büyük acılar çekti. Binlerce insan faili meçhul cinayetlere kurban verildi ve hâlâ failleri tespit edilmemiş durumda. Böyle büyük acılar yaşadı bu topraklar. Şimdi o acıları katbekat önümüze koyacak bir Kanun Hükmünde Kararname'yle karşı karşıyayız. Sağduyulu bazı şahıslar bu maddenin kabul edilebilir olmadığını söylüyor ama onlara bile çok net bir şekilde saldıran, troller eliyle onları eleştiren bir düzenleme. Yargının hali malûm; artık tarafsız yargıymış, bağımsız mahkemelermiş, bunlardan bahsetmek mümkün değil. Hele bu Kanun Hükmünde Kararname'nin bir maddesi var ki Danıştay ve Yargıtay'a yeni kadrolar veriyor, o da hayata geçirildiğinde artık hiçbir vatandaşımızı gönül rahatlığıyla 'Benim ülkemin bağımsız yargısı var. Ben giderim hakkımı orada ararım' deme şansı yok. İşte ülkeyi bu anlayış bu hale getirdi. Bunun adı onların deyişiyle AKP zihniyeti. Zihniyeti bozuk olanlar işte ülkeye bu kadar bela açıyorlar başlarına" ifadelerini kullandı.

Olağanüstü halin (OHAL) bir sıkıyönetim anlayışı olduğunu ifade eden Bingöl, "OHAL, bir sıkıyönetim anlayışıdır. Elbette Anayasa'da yeri var. OHAL'i gerekçelendirerek, o gerekçeye mahsus kullanmak zorundasınız. OHAL yasasını alıp 17- 18 ay boyunca sadece ve sadece kendi siyasetinizin, kendi koltuğunuzun, kendi ikbalinizin koruması, güçlendirmesi adına kullanırsanız bunun adı sıkıyönetimdir, sıkıyönetim. 12 Eylül faşist darbesinin o generallerinin dahi aklına gelmeyenler AKP'li yöneticilerin aklına geliyor, işte böyle Kanun Hükmünde Kararname'ye yükleniyorlar" diye konuştu.