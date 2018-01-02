CHP'den İDO tepkisi: İstanbul halkı yollarda perişan oldu

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'un en önemli ulaşım araçlarından biri olan İDO'nun sefer sayılarını düşürmesine tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'un en önemli ulaşım araçlarından biri olan İDO'nun sefer sayılarını düşürmesine tepki gösterdi. Yarkadaş, AKP'li yöneticilere de "Halk evine işine nasıl gidecek, hiç düşündünüz mü?" diye sordu.

İstanbul’da deniz ulaşımının en önemli hatlarından birine sahip olan İDO, Marmaray’ın açılmasından sonra Bostancı-Yenikapı hattında günlük sefer sayısını 1’e düşürmüştü. İDO bugün itibariyle ise binlerce kişinin kullandığı Beşiktaş-Bostancı hattındaki sefer sayısını tek yönde 2’ye düşürürken, Bostancı-Bakırköy ise tek yönde 4 sefere indirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Şehir Hatları vapur işletmeleri ise bugünden itibaren Adalar-Beşiktaş vapur seferlerinin yapılmayacağını, Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarının da kaldırılacağını açıkladı.

'HALK YOLLARDA PERİŞAN'

Yapılan uygulamaya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin ulaşım politikası çöktü; altında ise İstanbul halkı kaldı. İstanbul, akılsız başın cezasını çekiyor" dedi.

İDO'nun tamamının özelleştirildiğini ve halkın ulaşımının bu yüzden "kâr odaklı bir anlayış"a terk edildiğini belirten Yarkadaş, "Halkı değil, cebini doldurmayı düşündükleri için keyfi bir biçimde hatları kaldırıyor ve iptal ediyorlar" diye konuştu.

'AKP'LİLER NİYE SUSUYOR?'

İDO'nun bir süredir "Kâr edemiyoruz" diye yakındığını ve seferleri azalttığını belirten Yarkadaş, "İDO'yu bu şirketlere peşkeş çeken AKP'lilerin sesi çıkmıyor. Seferler kaldırılıyor, halk yollarda perişan oluyor. AKP'lilerin ağzını ise bıçak açmıyor" ifadesini kullandı.

Sefer sayılarının keyfi olarak azaltılmasının onbinlerce insanın hayatını zorlaştırdığını belirten Yarkadaş, "AKP'nin ulaşım ve özelleştirme politikası iflas etti. Binlerce kişi bugün ne yapacağını şaşırmış bir durumda alternatif yollar aradı. İstanbul'da şu an tam bir ulaşım kaosu var" dedi.

'HİZMET DEĞİL KÂR ODAKLI ANLAYIŞ'

İBB'ye bağlı şehir hatları vapurlarının da çeşitli hatlarda kaldırıldığını belirten Yarkadaş, "İBB, yeterli yolcu olmadığını gerekçe gösteriyor. Bu kabul edilebilir bir mazeret değil. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, vapur dolmuyor diye eve mi hapsolacak? Bu nasıl bir anlayış?" diye sordu.

UYSAL'A ÇAĞRI: KONUŞUN!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ı açıklama yapmaya ve sorunu çözmeye çağıran Yarkadaş, "Sorunu çözün. Binlerce kişi bu soğukta sizin yüzünüzden sokaklarda perişan oldu. Halk evine, işine gezmeye nasıl gidecek?" diye sordu.