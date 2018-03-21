CHP'den İBB başkanlığı için sürpriz isim

Hürriyet gazetesi yazarlarından Yalçın Bayer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün eski AKP’li Abdüllatif Şener’le CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

Kılıçdaroğlu ile Şener’in görüşmesinin ayrıntılarını Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer yazdı. Bayer köşesinde görüşmeyle ilgili “Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor” dedi.

Yalçın Bayer yazısını şöyle sürdürdü:

“Şener, bundan bir süre önce bir söyleşide ‘CHP’den teklifi gelse tavrınız ne olur?’ sorusuna, ‘Olabilir, düşünürüm’ yanıtını vermişti.

İstanbul’da 1 milyon Sivaslı bulunuyor. Bir başka Sivaslı İlhan Kesici’nin de CHP’den Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olabileceği CHP kulislerinde sıkça konuşuluyor. Kesici’nin, Şener’in İBB’ye aday gösterilmesi ile ilgili bir soruya, ‘Bir Sivaslı olarak gösterilmesini isterim ve gurur duyarım’ karşılığını vermişti."