CHP'den dikkat çeken Abdullah Gül açıklaması: Keşke...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bay Kemal'in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmiş olmaz, demokrasi, adalet ve hukukunun kayığına binmiş olurlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci tura ittifakla girmeyeceklerini dile getirirken, "CHP'nin adayı hiç şüphesiz CHP'li olacaktır" dedi.

Altay, "2019 Kasım gibi görünen bana göre bu yıl gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri noktasında, CHP'nin cumhurbaşkanı seçimi noktasında ittifak ile seçime girmek, birinci tur bakımından gündeminde yoktur. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yetkili organlarında görüşülüp karara bağlanacaktır. Ancak CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Abdullah Gül'e yönelik tepki için kullandığı "Bay Kemal'in kayığına binenler" sözlerini de değerlendiren Altay, "Bay Kemal'in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmiş olmaz, demokrasi, adalet ve hukukunun kayığına binmiş olurlar. Onlar otokrasi ve despotizm kayığında daha fazla vicdanlarını kanatmamak için yollarını ayıranlardır" dedi.