CHP'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

CHP genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" sözlerini değerlendirdi. Bingöl, "Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması bizim için çok kıymetlidir ve bizim temel bakış açımız da bu doğrultuda" dedi.

CHP genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin olağan il kongresine katılmak için geldiği Kahramanmaraş'ta 2019'da Türkiye'de üç önemli seçim yapılacağını söyledi.

Bingöl, erken seçim olması durumunda CHP'nin siyasi kadrolarıyla seçime hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız, bir partinin genel başkanı olmaktan öte bir siyasi lider, önemli bir siyaset adamı. Söylediklerinin hepsi çok gerçekçi ve somut söylemler olduğunu herkes görüyor. Ayrıca Türkiye'de 'Adalet yürüyüşü' gibi çok önemli bir etkinliğe imza atmış bir siyasi lider. Artık böyle bir siyasi liderin toplumun her tarafından kabul gördüğü herkesçe malum. O açıdan Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması bizim için çok önemli, çok kıymetlidir ve bizim temel bakış açımız da bu doğrultuda. Ama dediğim gibi bireysel anlamda bizim bu düşüncelerimizin ötesinde elbette bunu parti içerisinde tartışırız, değerlendiririz. Parti içinde Sayın Genel Başkanımızın adaylığıyla ilgili bir farklı düşünceye sahip olacak hiç kimsenin olacağını düşünmüyorum. Kamuoyunda da böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu. Ama daha erken, seçim normal tarihte yapıldığı söz konusu olursa zaten epey bir zamanımız var."